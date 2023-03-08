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وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 05:12 مساء
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية. (الإنترنت)
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أعلن وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير مشروعًا للربط السككي مع دول الجوار جنوبًا، بمد الخط الثاني للقطار السريع من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان، وغربًا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازي. 

 التكامل الأقليمى والقارى فى أفريقيا
 وأضاف الوزير خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، أن «جهود التكامل الإقليمي والقارّى في قارتنا الأفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي».

وتابع وزير النقل المصري أن مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال حيث لا يتوفر بها سوى 5% فقط من اجمالى الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز فى خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها فى الاقتصاد العالمي خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلي تنفيذ حوالي 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة».

وأشار وزير النقل في كلمته إلى أنه استكمالًا لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، وقامت وزارة النقل بوضع استراتيجية شاملة للتحول إلى تشغيل نظام النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضارية وصديقة البيئة.

مشروعات وسائل النقل صديقة البيئة
وبحسب الوزير تتمثل هذه المشروعات في مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية » بطول 105 كم وعدد 19 محطة والذي جرى افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد سبع محطات.

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بالإضافة إلى تطوير الخطين الأول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق «عدلي منصور– إمبابة / جامعة القاهرة» بطول 41.2 كيلومتر وعدد 34 محطة وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر – القاهرة الجديدة» بطول 46.5 كيلومتر ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منه «6 أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كيلومترًا بعدد 17 محطة.

ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص – المعادي الجديدة» بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كم وعدد 27 محطة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر» بطول 21.7 كيلومتر، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترًا.

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