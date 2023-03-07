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رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:09 صباحا
رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة
فيال يمشي إلى جانب حيوانه في أحد شوارع هورانا بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، 23 مارس 2021 (أ ف ب)
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قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغه، الثلاثاء، إن الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة، في خطوة من شأنها إزالة العقبة الأخيرة أمام الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار.

وأخطر رانيل ويكرمسينغه البرلمان، بأن «بنك إكسيم» الذي تملكه الدولة في الصين، «وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي»، مساء الإثنين، يعرب فيها عن استعداد بكين «لإعادة هيكلة» الاعتمادات الممنوحة لسريلانكا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه يتوقع الإفراج عن الدفعة الأولى من حزمة صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الحالي.

خطاب نوايا سريلانكا
وأوضح ويكرمسينغه «بمجرد أن أرسلت رسالة بنك إكسيم إلى صندوق النقد الدولي، وقّعت خطاب نوايا سريلانكا للمضي قدما في برنامج صندوق النقد الدولي».

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل الماضي، خلال أزمتها الاقتصادية التي تسببت في نقص المواد الغذائية والوقود لأشهر في كل أنحاء البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

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ويمثل ما يزيد قليلا عن 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديونا ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52% منها للصين.

وكانت حكومة ويكرمسينغه، تعمل على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.

وضاعف ويكرمسينغه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعرفات المرافق العامة ثلاث مرات، بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي، من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ.

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