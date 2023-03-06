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«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 08:15 مساء
«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة
علامة تويتر. (الإنترنت)
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شهدت منصة «تويتر»، الإثنين، عطلا كبيرا مع إبلاغ مستخدمين من كل أنحاء العالم عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.

وأوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة «بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى «خلل غير مقصود» ناجم عن تحديث للمنصة، وفق «فرانس برس».

وقدم عشرات الآلاف من مستخدمي «تويتر»، في 9 فبراير الماضي، بلاغات عن مشكلات فنية، أبرزها عدم تمكنهم من نشر تغريدات، بالتزامن مع اليوم المحدد لإطلاق الشبكة صيغة تغريدات طويلة يمكن أن يصل عدد أحرفها إلى أربعة آلاف.

 تعديلات تحول دون توجيه طلبات المستخدم 
وسجل موقع «داون ديتيكتور» أكثر من 45 ألف بلاغ عن حوادث، معظمها بعد الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، وفق «فرانس برس». وأشار موقع «ذي إنفورميشن» إلى أن المساهم الرئيسي والمدير العام لـ«تويتر» إيلون ماسك، طلب من فرق المنصة تعليق كل عمليات التطوير حتى معالجة هذه المشكلات الفنية.

ورجح الموقع المتخصص أن يكون العطل عائدا إلى تعديلات تحول دون توجيه طلبات المستخدم إلى الوجهة الصحيحة. وعلى الشبكة، أوضح عشرات المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من نشر نصوص، وأنهم تلقوا تنبيهًا من المنصة إلى أنهم تجاوزوا «الحد اليومي» لعدد التغريدات. لكنهم أفادوا بأنهم نجحوا في التغريد باستخدام النشر المتأخر.

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ولاحظت وسائل إعلام أميركية أن موقع المساعدة التابع لـ«تويتر» أضاف، إعلانا عن أن الحد الأقصى للتغريدات هو 2400 في اليوم. وشكا مستخدمون آخرون عدم تمكنهم من استخدام تطبيق «تويت دِك» (TweetDeck)، وهو منصة تتيح مشاهدة مجموعة من الحسابات والقوائم على الشاشة نفسها.

وتزامنت هذه الاضطرابات مع يوم إطلاق صيغة جديدة للتغريدات مخصصة للمشتركين في خدمة «تويتر بلو» الجديدة المدفوعة التي يبلغ رسم الاشتراك فيها ثمانية دولارات شهريا في الولايات المتحدة.

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