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السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 02:33 مساء
السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي. (أرشيفية: رويترز)
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أعلنت السعودية اليوم الإثنين أنها ستقوم بإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة قد تشكل دعما كبيرا لتركيا التي تعاني تضخما حادا بالإضافة إلى الأضرار جراء الزلزال المدمر الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وقع اتفاقية مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو «بقيمة خمسة مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأكدت الوكالة «تأتي هذه الوديعة امتدادا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق». 

تعزيز التقارب بين الرياض وأنقرة
وتأتي الخطوة تعزيزا للتقارب بين الرياض وأنقرة بعد طي صفحة خلاف مرير بين البلدين في أعقاب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018. واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها «أعلى المستويات» في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين. لكن في أبريل، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة. وزار الأمير محمد تركيا في يونيو.

وبعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال في 6 فبراير بلغت قوته 7.8 درجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.. ويتوجب على تركيا امتصاص الضرر الاقتصادي للزلزال الذي قدره البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.

ويعادل هذا المبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، ولا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي قد تصل إلى «ضعفي» المبلغ، كما أوضح البنك الدولي.

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