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مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 06:42 مساء
مؤتمر الدوحة للبلدان الفقيرة بين أمنيات وخيبات أمل
رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة تلقي كلمتها في مؤتمر الدوحة للبلدان الأقل نموًا. (أ ف ب)
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اجتمع زعماء دول العالم الأفقر في الدوحة الأحد في إطار مؤتمر ينعقد برعاية الأمم المتحدة متعهّدين بـ«إجراءات ملموسة» للخروج من الفقر المدقع، فيما أقر عدد منهم بشعورهم بخيبة أمل حيال النموذج الاقتصادي العالمي.

وتشارك شخصيات ممثلة لـ33 دولة أفريقية و12 من بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وهايتي في المؤتمر الذي تأجل مرتين بسبب «كوفيد-19». تصنف جميعها ضمن فئة البلدان الأقل نموًا التي استُحدثت قبل خمسين عامًا ويفترض أن تحصل على دعم دولي خاص، بحسب «فرانس برس».

غوتيريس يطالب البلدان الأغنى بالتوقف عن تقديم «الأعذار»
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس البلدان الأغنى بالتوقف عن تقديم «الأعذار»، مشيرًا إلى أن الوقت حان لتفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتقديم ما بين 0.15 و0.20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني للمساعدة الرسمية على التنمية».

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وأقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن الصعوبات التي تعانيها البلدان الأقل نموًا «مسألة بنيوية متعلقة بغياب العدالة عن العلاقة بين المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في عالمنا.. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها».

وأضاف «ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أمانًا وعدلًا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني»، معلنًا مساهمة مالية في هذا الصدد قدرها 60 مليون دولار. لكن في حين جرى اعتماد خطة عمل لصالح البلدان الأقل نموًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، يستبعد بأن يجري الإعلان عن أي مساهمات مالية كبيرة خلال المؤتمر. 

«دون الأهداف المنشودة»
وبفضل تصنيفها في فئة البلدان الأقل نموًا، يفترض بأن هذه البلدان تستفيد من امتيازات تجارية وتسهيلات في إيصال المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. ومنذ العام 1971، تضاعف تقريبًا عدد الدول المنضوية في هذه الفئة، من 24 بلدًا في البداية.

ويتوقع أن تخرج بوتان هذا العام «أو تتخرج»، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نموًا. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول العام 2026. 

لكن جميع البلدان الفقيرة ترزح تحت وطأة الأزمات الكبرى الأخيرة، من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وصولًا إلى التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة.

 «بحاجة إلى تدفق لرؤوس الأموال»
وفي هذا السياق، قال الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما «نحن بحاجة إلى تدفق لرؤوس الأموال»، داعيًا إلى شراكة بينية أكبر في أوساط البلدان الأقل نموًا.   وبعد نصف قرن على تأسيس هذه الفئة، فإن «الخلاصة لا لبس فيها»، بحسب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله الذي لفت إلى أن «التدابير المتخذة.. لم تسفر عن النتائج المنتظرة». وأضاف «نحن دون الأهداف المنشودة في معظم المجالات».

 ومنذ السبت، توالت التنديدات بغياب خطير للخدمات الأساسية والديون السيادية الهائلة ومعدلات الفائدة «الجشعة» وعدم قدرة البلدان الغنية على ترجمة تعهداتها إلى أفعال بسبب الانقسامات الجيوسياسية أحيانًا أو غياب الرغبة السياسية أحيانًا أخرى. وشدد غيله على الحاجة إلى «إجراء تقييم قائم على النقد لفعالية خططنا المختلفة واتخاذ إجراءات تصحيحية» للمستقبل.

وأشار إلى وجوب التخلي عن «الرؤية المحدودة والضيقة والمنهكة» التي تختصر البلدان الأقل نموًا إلى مجرد دول بانتظار الحصول على مساعدات دولية. ودعا خصوصًا إلى «استثمارات ذات عائدات مرتفعة». 

تحميل دول كبرى مسؤولية الصعوبات
وحمّلت بلدان أخرى على غرار السودان سياسات تتبناها دول كبرى مسؤولية الصعوبات التي تواجهها. 

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إن «الموارد الداخلية وحدها لم تكن كافية لدعم التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة» فيما لم يتمكن السودان من الاستفادة من موارد المجتمع الدولي «بسبب مشكلة الديون»، مشيرًا إلى أن السودان «بذل جهودًا كبيرة للحوار مع السلطات الأميركية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبارها الخطوة الأولى نحو الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

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