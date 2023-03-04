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إيني الإيطالية توقع اتفاقية تعاون مع أدنوك الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 03:10 مساء
إيني الإيطالية توقع اتفاقية تعاون مع أدنوك الإماراتية
المقر الرئيسي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز قرب ميلان في 27 أكتوبر 2017.(أ ف ب)
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قال مصدران مطلعان اليوم السبت، إن شركة الطاقة الإيطالية إيني وقعت اتفاقية تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بعدما التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

وذكر أحد المصدرين أن الاتفاقية تغطي عدة أوجه في مجال تحول الطاقة، بحسب وكالة «رويترز».

أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي
أعلنت «أدنوك للغاز» الإماراتية الجمعة، تحديد السعر النهائي للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للسهم الواحد (0.645 دولار)، ما يعني أن حجم الطرح يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وأن القيمة السوقية للشركة بلغت نحو 50 مليار دولار.

- اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار

وكانت الشركة أعلنت الإثنين عن قرارها رفع حجم الطرح الأولي إلى 5% من أسهم الشركة (3.84 مليار سهم)، بدلا من 4% بسبب الطلب الكبير من المستثمرين.

وتجاوزت قيمة إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار، أي أنه تجاوز القيمة المستهدفة بخمسين مرة، ما يجعل الاكتتاب العام أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب الشركة.

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