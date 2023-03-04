مؤتمر دولي في بنما: تعهدات بـ20 مليار دولار لحماية المحيطات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت تعهدات بتخصيص نحو 20 مليار دولار من صندوق حماية البحار الجمعة في مؤتمر «محيطنا» الدولي المنعقد في بنما، على ما أعلن البلد المضيف بعد اختتام الاجتماع. ويتضمن المبلغ الإجمالي ستة مليارات دولار تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، على ما أعلن الخميس الماضي مبعوث البيت الأبيض للمناخ جون كيري، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كيري لمراسلي الصحافة الأجنبية في بنما، أمس الجمعة «إننا نقوم بالعديد من المبادرات المختلفة لتحقيق أكبر تأثير ممكن». وأوضح أن «سبب الزيادة يعود إلى أننا أصدرنا قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، الذي خصص الكثير من الأموال لمكافحة أزمة المناخ، والنتيجة هي امتلاكنا قدرة أكبر على اتخاذ مبادرات من شأنها إحداث تأثير مناخي».

ولم يحدد بيان السفارة الأميركية في بنما الفترة التي سيتم خلالها صرف هذه المدفوعات، لكنه أشار إلى أن المبلغ يمثل «أكثر من ضعف» ما تعهدت به الولايات المتحدة في مؤتمر «محيطنا» للعام 2022. وسيخصص نحو 5 مليارات دولار من الأموال الأميركية لمكافحة تغير المناخ، وما يناهز نصفها «لتنمية قدرة الموارد البحرية والمجتمعات الساحلية» المتضررة، حسب بيان السفارة الأميركية في بنما.

تشجيع الصيد المستدام

كما ستخصص الولايات المتحدة 665 مليون دولار لتشجيع الصيد المستدام و200 مليون دولار لمكافحة التلوث و73 مليون دولار لبرامج «الاقتصاد الأزرق» و11 مليون دولار للمناطق البحرية المحمية.

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيخصص في 2023 أكثر من 816.5 مليون يورو (865 مليون دولار) لبرامج حماية البحار. ومن المقرر تخصيص 320 مليون يورو من هذا المبلغ لاجراء أبحاث في التنوع البيولوجي البحري ومواجهة تأثير تغير المناخ على الأوساط البحرية، بينما سيخصص 250 مليون يورو لبرنامج القمر الصناعي «سانتينيل 1 سي» لرصد آثار تغير المناخ، خاصة ذوبان جليد القطب الشمالي.

وكان نحو 600 مندوب من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية قد اجتمعوا منذ صباح الخميس في بنما لمناقشة الإطار الذي سيعطى لـ«الاقتصاد الأزرق» من أجل الاستثمار المستدام وحماية البحار والمحيطات. ويعلن المشاركون في مؤتمر «محيطنا» عن «التزامات» طواعية، لكنهم لا يصوتون أو يعتمدون اتفاقًا.