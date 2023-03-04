  • Alwasat News
Atwasat

مؤتمر دولي في بنما: تعهدات بـ20 مليار دولار لحماية المحيطات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 12:32 مساء
مؤتمر دولي في بنما: تعهدات بـ20 مليار دولار لحماية المحيطات
نفايات على شاطئ في كوستا ديل إستا في بنما، 8 يونيو 2020. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أطلقت تعهدات بتخصيص نحو 20 مليار دولار من صندوق حماية البحار الجمعة في مؤتمر «محيطنا» الدولي المنعقد في بنما، على ما أعلن البلد المضيف بعد اختتام الاجتماع. ويتضمن المبلغ الإجمالي ستة مليارات دولار تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، على ما أعلن الخميس الماضي مبعوث البيت الأبيض للمناخ جون كيري، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كيري لمراسلي الصحافة الأجنبية في بنما، أمس الجمعة «إننا نقوم بالعديد من المبادرات المختلفة لتحقيق أكبر تأثير ممكن». وأوضح أن «سبب الزيادة يعود إلى أننا أصدرنا قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، الذي خصص الكثير من الأموال لمكافحة أزمة المناخ، والنتيجة هي امتلاكنا قدرة أكبر على اتخاذ مبادرات من شأنها إحداث تأثير مناخي».

ولم يحدد بيان السفارة الأميركية في بنما الفترة التي سيتم خلالها صرف هذه المدفوعات، لكنه أشار إلى أن المبلغ يمثل «أكثر من ضعف» ما تعهدت به الولايات المتحدة في مؤتمر «محيطنا» للعام 2022. وسيخصص نحو 5 مليارات دولار من الأموال الأميركية لمكافحة تغير المناخ، وما يناهز نصفها «لتنمية قدرة الموارد البحرية والمجتمعات الساحلية» المتضررة، حسب بيان السفارة الأميركية في بنما.

تشجيع الصيد المستدام
كما ستخصص الولايات المتحدة 665 مليون دولار لتشجيع الصيد المستدام و200 مليون دولار لمكافحة التلوث و73 مليون دولار لبرامج «الاقتصاد الأزرق» و11 مليون دولار للمناطق البحرية المحمية.

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيخصص في 2023 أكثر من 816.5 مليون يورو (865 مليون دولار) لبرامج حماية البحار. ومن المقرر تخصيص 320 مليون يورو من هذا المبلغ لاجراء أبحاث في التنوع البيولوجي البحري ومواجهة تأثير تغير المناخ على الأوساط البحرية، بينما سيخصص 250 مليون يورو لبرنامج القمر الصناعي «سانتينيل 1 سي» لرصد آثار تغير المناخ، خاصة ذوبان جليد القطب الشمالي.

وكان نحو 600 مندوب من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية قد اجتمعوا منذ صباح الخميس في بنما لمناقشة الإطار الذي سيعطى لـ«الاقتصاد الأزرق» من أجل الاستثمار المستدام وحماية البحار والمحيطات. ويعلن المشاركون في مؤتمر «محيطنا» عن «التزامات» طواعية، لكنهم لا يصوتون أو يعتمدون اتفاقًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار
اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار
تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بالولايات المتحدة بسبب قضية فساد بالعراق
تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بالولايات المتحدة بسبب قضية فساد...
الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع في فبراير
الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع في فبراير
ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية نيويورك للاكتتاب
ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية ...
«فوكسكون» تعلن نيتها بناء مرفق جديد لتصنيع أجهزة «آيفون» في الهند
«فوكسكون» تعلن نيتها بناء مرفق جديد لتصنيع أجهزة «آيفون» في الهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا...
المزيد
مؤتمر دولي في بنما: تعهدات بـ20 مليار دولار لحماية المحيطات
مؤتمر دولي في بنما: تعهدات بـ20 مليار دولار لحماية المحيطات...
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة...
«فوكسكون» تعلن نيتها بناء مرفق جديد لتصنيع أجهزة «آيفون» في الهند
«فوكسكون» تعلن نيتها بناء مرفق جديد لتصنيع أجهزة «آيفون» في ......
ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية نيويورك للاكتتاب
ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية ......
المزيد