الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت الإمارات وتركيا الجمعة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تستهدف «التعاون الاستراتيجي والنمو المشترك»، على ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب على تويتر «شهدتُ والرئيس (التركي) رجب طيب اردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.. نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووقع هذا الاتفاق في أبوظبي بحضور وزير التجارة التركي محمد موش، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يستهدف إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، أي ما يتجاوز 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

ونقلت «وام» عن الرئيس الإماراتي قوله إن توقيع «الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في العام 2022 بزيادة قدرها 40% عن العام 2021 و 112% عن العام 2020».