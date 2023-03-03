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ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية نيويورك للاكتتاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 06:21 مساء
ضربة جديدة لبورصة لندن مع اختيار «آرم» للرقائق الإلكترونية نيويورك للاكتتاب
شركة سوفت بنك في طوكيو، 6 فبراير 2023، (ا ف ب)
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تعرضّت سوق الأوراق المالية في لندن والقطاع المالي الأوسع في العاصمة البريطانية لضربة جديدة بعدما اختارت شركة «آرم» العملاقة لتصميم أشباه الموصلات ومقرها في المملكة المتحدة، نيويورك لطرح عام أولي للاكتتاب في أسهمها.

وتوصلت شركة «آرم» التي تملكها شركة «سوفت بنك» اليابانية العملاقة للاستثمار إلى قرارها بعد أشهر من المحادثات مع الحكومة البريطانية والهيئات الناظمة في البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

«آرم» ستدرس إدراج أسهمها في بريطانيا مستقبلا
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«آرم» رينيه هاس في بيان «قررت سوفت بنك وآرم أن السعي نحو إدراج آرم في الولايات المتحدة فقط في العام 2023 هو أفضل طريق للمضي قدما للشركة وأصحاب المصلحة فيها».

وأشارت «آرم» إلى أنها «ستدرس إدراجاً لاحقاً في المملكة المتحدة في الوقت المناسب»، مضيفة أنها تخطط لزيادة وجودها البريطاني من خلال موقع جديد في بريستول غرب إنكلترا وزيادة عدد الموظفين.

والشركة التي أسّست في العام 1990، متخصصة في المعالجات الدقيقة وتهيمن على سوق الهواتف الذكية العالمية.

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