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اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 11:41 صباحا
اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار
مقر شركة أدنوك الإماراتية في دبي، 27 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت «أدنوك للغاز» الإماراتية الجمعة، تحديد السعر النهائي للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للسهم الواحد (0.645 دولار)، ما يعني أن حجم الطرح يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وأن القيمة السوقية للشركة بلغت نحو 50 مليار دولار.

وكانت الشركة أعلنت الإثنين عن قرارها رفع حجم الطرح الأولي إلى 5% من أسهم الشركة (3.84 مليار سهم)، بدلا من 4% بسبب الطلب الكبير من المستثمرين، بحسب وكالة «فرانس برس».

أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي
وتجاوزت قيمة إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار، أي أنه تجاوز القيمة المستهدفة بخمسين مرة، ما يجعل الاكتتاب العام أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب الشركة.

- «أدنوك للغاز» ترفع حجم الطرح العام الأولي إلى 5%

ونقل بيان للشركة عن رئيس الشؤون المالية خالد الزعابي، «نحن سعداء بالطلب غير المسبوق، الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية».

وسيجرى بدء الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من مارس المقبل.

وقود انتقالي ودور مهم للغاز عالميا
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك لوكالة «فرانس برس»، إن «الطلب القوي على الاكتتاب يعكس عددا من العوامل، بما في ذلك الدور المهم الذي سيلعبه الغاز عالميا كوقود انتقالي أنظف وتوقعات الطلب القوية من أوروبا».

وتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية نحو 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وتقدم خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.

وهي توفّر نحو 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.

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