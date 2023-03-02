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«أرامكو» و«جيلي» و«رينو» تستعد لتأسيس شركة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 04:55 مساء
«أرامكو» و«جيلي» و«رينو» تستعد لتأسيس شركة جديدة
جناح لشركة أرامكو السعودية في منتدى للتكنولوجيا بالرياض يوم 13 نوفمبر 2019. (الإنترنت)
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تتحضر شركة «أرامكو» السعودية، الخميس، للانضمام إلى شركتي «رينو» و«جيلي» لتأسيس شركة جديدة في مجال المحركات الهجينة ومحركات الاحتراق الداخلي، حسب بيان مشترك للشركات الثلاث.

وقالت الشركة السعودية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الخميس، إنها وقعت «خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتنقيات نقل الحركة». وحسب الشركة السعودية، فإن استثمارها من المتوقع أن يدعم «نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي».

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «رينو» لوكا دي ميو قوله إن الشراكة مع «أرامكو» ستسهم في نقل الشركة «إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة»، وأضاف: «مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين».

وأعلنت «رينو» و«جيلي» شراكة لإنشاء علامة باسم «هورس» (حصان) تقوم بتطوير وإنتاج المحركات وأجهزة السرعة وأنظمة التهجين المخصصة للسيارات الحرارية. وستضم هذه الشركة 19 ألف موظف في أوروبا والصين وجنوب أميركا مع 17 معملًا لنواقل الحركة وخمسة مراكز للبحث والتطوير.

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