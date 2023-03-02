واشنطن تدعو موسكو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع لمجموعة العشرين اليوم الخميس روسيا بتجديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي خلال مارس الجاري.

وقال بلينكن في نيودلهي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين «من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين من أجل تمديد وتوسيع مبادرة الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً»، حسبما نقلت عنه وكالة«فرانس برس».

تصدير الحبوب من موانئ اوكرانيا يخفف أزمة الغذاء العالمية

وتنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. ثم جُددت في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي في 18مارس.

وأضاف الوزير الأميركي: «لقد أبطأت روسيا بشكل متعمد ومنهجي وتيرة عمليات التفتيش، مما أدى إلى تجمع أعداد من السفن التي يمكنها توصيل الغذاء إلى العالم اليوم».

وأتاحت الاتفاقية تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب بعد أن منع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 خروج السفن الموانئ الأوكرانية، إذ أبدت موسكو قلقها حيال الأنشطة البحرية الأوكرانية.

وبموجب الاتفاقية، حصلت روسيا بدورها على وعد بالسماح لها بتصدير الأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية. وتصر موسكو على أن هذا الشق من الاتفاقية لم يطبق.

وتقول الولايات المتحدة إنها لم تستهدف الأسمدة أو المنتجات الزراعية الأخرى في إطار عقوباتها الشاملة على روسيا.

ويرى الوزير الأميركي أن صادرات روسيا من الأغذية والحبوب تتجاوز مستويات ما قبل الغزو وعادت صادراتها من الأسمدة إلى ما كانت عليه في شباط/فبراير الماضي".

لا لقاء بين بلينكن ولافروف

ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع مجموعة العشرين؛ لكن بلينكن قال إنه لن يعقد معه لقاء ثنائيًا «لأن موسكو ليست جادة بشأن اتباع مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب»، وفق قوله.

وقال بلينكن لممثلي مجموعة العشرين: «لسوء الحظ، تعكر أعمال هذا الاجتماع مرة أخرى حرب روسيا غير المسوغة وغير المبررة على أوكرانيا، وحملة التدمير المتعمدة لأهداف مدنية وهجومها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة».