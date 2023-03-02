شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة «إيلي ليلي» خفض سعر أنواع الإنسولين الأكثر شيوعا التي تنتجها بنسبة 70% بعد سنوات من اعتماد أسعار مرتفعة أثرت سلبا على ملايين الأميركيين المصابين بالسكري.

يأتي هذا الإعلان بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الإنسولين في السنوات الماضية في حين سُجلت كذلك زيادة كبيرة في الطلب. وقالت شركة الأدوية ومقرها إنديانابوليس في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تتخذ شركة ليلي هذه الإجراءات لتسهيل الحصول على الإنسولين الذي تنتجه ومساعدة الأميركيين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع نظام رعاية صحية معقد».

وقالت الشركة إنها ستخفض سعر الإنسولين الذي لا يحمل علامة تجارية إلى 25 دولارا للقارورة بدءا من الأول من مايو. كما ستخفض سعر «هومالوغ»، وهو الإنسولين الأكثر شيوعا الذي يوصف للمرضى و«هومولين» بنسبة 70% بدءا من الربع الرابع من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ليلي» ديفيد ريكس: «في حين أن نظام الرعاية الصحية الحالي يوفر الوصول إلى الأنسولين لمعظم مرضى السكري، فإنه ما زال لا يوفر الإنسولين بأسعار معقولة للجميع وهذا يحتاج إلى أن يتغير». ويعد مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجريت العام 2022.