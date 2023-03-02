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أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:21 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية في الصين
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها من الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، رغم أن المكاسب قيدت بارتفاع مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الطلب العالمي الإجمالي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 12 سنتا أو 0.1% إلى 84.43 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1% إلى 77.78 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وجاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط التصنيع في الصين في فبراير نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، ما يدل على انتعاش الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إزالة التدابير الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

لكن ازدياد مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة حد من مكاسب السوق، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو العام 2021.

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