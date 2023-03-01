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تراجع الدينار العراقي مقابل الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:49 مساء
تراجع الدينار العراقي مقابل الدولار
عملات ورقية من فئة الدينار العراقي. (أرشيفية)
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سجل سعر صرف الدينار العراقي تراجعا مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العاصمة بغداد، وفي إقليم كردستان، إذ تتخطى حاجز 15500 ألف دينار لكل 100 دولار.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 15650 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 15450 دينارا. أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فإن أسعار الدولار سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر الدولار البيع 15610 دنانير لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 15510 دنانير، وفق موقع «إنفستنج» لرصد العملات وأسواق المال العالمية.

واستقرت تداولات زوج الدولار مقابل الدينار العراقي بلا تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، وذلك حسب الأسعار الرسمية من البنك المركزي العراقي مع تداول الزوج بين مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 1459.03 و1459.97 على التوالي.

تعاف جديد للدينار العراقي
وسجل الدينار خلال الأيام الماضية تعافيا جديدا، بعد تراجع قيمته إلى نحو 1700 دينار للدولار الواحد، خلال الشهر الماضي، وشهدت بورصتا بغداد (الكفاح والحارثية) وبورصة أربيل، اليوم، تداولا بقيمة 1520 دينارا للدولار الواحد، بينما يبيع البنك المركزي الدولار بشكل محدود لصغار التجار المرخصين بسعر 1310 دنانير.

ويواصل العراق تعزيز رقمنة خدماته المالية والمصرفية، وذلك تزامنا مع مرور شهرين على بدء تطبيق سلسلة إصلاحات مالية، تجاوبا مع إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي، التي اتخذها للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران والنظام السوري.

يأتي ذلك بعد أيام من اعتزام البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية، حسب «إنفستنج».

وفي مطلع يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بدء بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية، استجابة للشروط الأميركية، وأعقبت ذلك فوضى كبيرة داخل السوق العراقية، بسبب تعذر حصول شركات الاستيراد والتجار على الدولار لتمويل تجارتهم، خاصة مع إيران والصين وتركيا والأردن، أكثر الدول حضورا في السوق العراقية.

خسائر الدينار
وتراجعت قيمة الدينار بفعل مضاربات مكاتب وشركات التحويل والصيرفة، نتجت منها خسارة الدينار أكثر من 30% من قيمته. وأقرت حكومة السوداني سلسلة قرارات، كانت أبرزها إقالة رئيس البنك السابق مصطفى مخيف وتسمية علي العلاق بديلا منه، وسلسلة اعتقالات وعقوبات بحق المضاربين في السوق، قبل أن تقرر رفع قيمة الدينار رسميا من 1450 دينارا للدولار الواحد، إلى 1310 دنانير الأسبوع الماضي، وفق «إنفستنج».

وعزا الخبير المالي محمد الشيخلي استمرار وجود فارق بين سعر الصرف الرسمي للدينار الذي يقدمه البنك المركزي عند 1310 دنانير للدولار، وتداولات السوق السوداء عند 1520 دينارا، إلى قلة مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر النافذة الرسمية، واستمرار الطلب الكبير عليه في السوق.

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