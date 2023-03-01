أرباح قياسية لـ«فلاي دبي» خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حققت شركة «فلاي دبي» للرحلات المنخفضة التكلفة أرباحا قياسية في العام 2022، في مؤشر جديد على انتعاش حركة الطيران بعد إغلاقات وباء «كوفيد-19»، رغم تقلبات أسعار الوقود.

وقالت الشركة التي تتخذ إمارة دبي مقرا إن الأرباح نمت بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبق لتبلغ 327 مليون دولار بعدما كانت قد حققت أرباحا بقيمة 229 مليون دولار في 2021. وفي العام 2021، أعلنت الشركة أنها سجلت خسائر بقيمة 194 مليون دولار في 2020 بسبب الإغلاقات المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، وأزمة إيقاف طائرات «بوينغ ماكس 737»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان نقلته «فرانس برس» نُشر على موقع «فلاي دبي» إن «الأداء التاريخي الذي حققته (فلاي دبي) خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات».

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«عام استثنائي لفلاي دبي»

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث: «كان العام الماضي عاما استثنائيا، مدفوعا بتسارع الطلب، وتزامنا مع الشهور الأخيرة من (إكسبو 2020) إضافة إلى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة المسافرين ومشجعي كرة القدم بين والدوحة ودبي خلال المونديال الأخير». وتابع: «العمل في أوقات التحديات والتي تتسم بالتقلب المستمر في أسعار الوقود.. وارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية، لم يؤثر على أدائنا»، في إشارة إلى عدم استقرار أسعار الخام والتداعيات الأخرى للغزو الروسي لأوكرانيا.

سيرت «فلاي دبي» عشرات الرحلات اليومية من دبي إلى الدوحة خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم بين نوفمبر وديسمبر. كما أن دبي استضافت معرض «إكسبو» الدولي لمدة ستة أشهر قبل أن يغلق أبوابه في مارس 2022 وقد زاره ملايين الأشخاص.

وفي بيانها، قالت الشركة إن الوقود هو «أعلى بند للنفقات في الشركة وشكل 33.9% من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، وهذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود خلال العام الماضي». في ديسمبر الماضي، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تعاود شركات الطيران تحقيق أرباح هذا العام، علما أن عديد الشركات حول العالم بدأت تعلن عن تحقيق أرباح في 2022.

ويتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا قدرها 4.7 مليار دولار في 2023، حسب «إياتا». وما زال الرقم أقل بكثير من الأرباح البالغة قيمتها 26.4 مليار دولار التي سجلها القطاع العام 2019، قبل أن يدفع «كوفيد» البلدان لفرض قيود على السفر.