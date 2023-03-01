  • Alwasat News
Atwasat

أرباح قياسية لـ«فلاي دبي» خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 01:03 مساء
أرباح قياسية لـ«فلاي دبي» خلال 2022
طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» الإماراتية تحط في مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب، 26 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

حققت شركة «فلاي دبي» للرحلات المنخفضة التكلفة أرباحا قياسية في العام 2022، في مؤشر جديد على انتعاش حركة الطيران بعد إغلاقات وباء «كوفيد-19»، رغم تقلبات أسعار الوقود.

وقالت الشركة التي تتخذ إمارة دبي مقرا إن الأرباح نمت بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبق لتبلغ 327 مليون دولار بعدما كانت قد حققت أرباحا بقيمة 229 مليون دولار في 2021. وفي العام 2021، أعلنت الشركة أنها سجلت خسائر بقيمة 194 مليون دولار في 2020 بسبب الإغلاقات المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، وأزمة إيقاف طائرات «بوينغ ماكس 737»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان نقلته «فرانس برس» نُشر على موقع «فلاي دبي» إن «الأداء التاريخي الذي حققته (فلاي دبي) خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات».

- «فلاي دبي» تعلن خسائرها بسبب الجائحة

«عام استثنائي لفلاي دبي»
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث: «كان العام الماضي عاما استثنائيا، مدفوعا بتسارع الطلب، وتزامنا مع الشهور الأخيرة من (إكسبو 2020) إضافة إلى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة المسافرين ومشجعي كرة القدم بين والدوحة ودبي خلال المونديال الأخير». وتابع: «العمل في أوقات التحديات والتي تتسم بالتقلب المستمر في أسعار الوقود.. وارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية، لم يؤثر على أدائنا»، في إشارة إلى عدم استقرار أسعار الخام والتداعيات الأخرى للغزو الروسي لأوكرانيا.

سيرت «فلاي دبي» عشرات الرحلات اليومية من دبي إلى الدوحة خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم بين نوفمبر وديسمبر. كما أن دبي استضافت معرض «إكسبو» الدولي لمدة ستة أشهر قبل أن يغلق أبوابه في مارس 2022 وقد زاره ملايين الأشخاص.

وفي بيانها، قالت الشركة إن الوقود هو «أعلى بند للنفقات في الشركة وشكل 33.9% من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، وهذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود خلال العام الماضي». في ديسمبر الماضي، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تعاود شركات الطيران تحقيق أرباح هذا العام، علما أن عديد الشركات حول العالم بدأت تعلن عن تحقيق أرباح في 2022.

ويتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا قدرها 4.7 مليار دولار في 2023، حسب «إياتا». وما زال الرقم أقل بكثير من الأرباح البالغة قيمتها 26.4 مليار دولار التي سجلها القطاع العام 2019، قبل أن يدفع «كوفيد» البلدان لفرض قيود على السفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية

أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سندات حكومية صينية بـ89.9 مليار دولار في يناير الماضي
سندات حكومية صينية بـ89.9 مليار دولار في يناير الماضي
موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب
موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب
الحكومة الكندية تحظر تطبيق «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها
الحكومة الكندية تحظر تطبيق «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في 2022
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في 2022
أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين
أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
المزيد
أرباح قياسية لـ«فلاي دبي» خلال 2022
أرباح قياسية لـ«فلاي دبي» خلال 2022...
الغاز النيجيري ميدان منافسة آخر بين المغرب والجزائر
الغاز النيجيري ميدان منافسة آخر بين المغرب والجزائر...
الاتحاد الأوروبي يعتزم تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز
الاتحاد الأوروبي يعتزم تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز...
أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين
أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين...
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في 2022
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في ......
المزيد