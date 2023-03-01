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أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 08:16 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد قفزة صناعية في الصين
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بعد قفزة قوية في التصنيع بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ما عزز توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر مايو 46 سنتا 0.6% إلى 83.91 دولار للبرميل، وزادت عقود خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لشهر أبريل 42 سنتا أو 0.6% إلى 77.47 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

نمو قطاع الصناعة الصيني
وأظهرت بيانات رسمية في الصين أن نشاط المصانع نما في فبراير للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

- أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الحكومية الرسمية التي نُشرت اليوم الأربعاء أيضا أن أسرع توسع في التصنيع منذ العام 2012 حدث الشهر الماضي.

ومع ذلك، قوبلت إشارة الطلب القوية بعلامات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم، ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

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