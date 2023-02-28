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ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 10:28 مساء
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في 2022
مصفاة «سلوفانافت»، أكبر مصفاة نفط سلوفاكية، في براتيسلافا في 3 مايو 2022. (ا.ف.ب)
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ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% في العام 2022 لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة نُشر الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأدت زيادة الطلب الأوروبي إلى رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في 2022؛ حيث سجلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6% فقط.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة تزايد نمو السوق العالمية في العام 2023 بنسبة 4.3% إضافية. وقالت الوكالة «شكلت أوروبا المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63% العام الماضي».

الولايات المتحدة تتصدر قائمة موردي الغاز إلى أوروبا في 2022
وبالتالي، زادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا بمقدار 66 مليار متر مكعب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ما عاد بالفائدة على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إذ وفرت ثلثي هذا التدفق الإضافي أي 43 مليار متر مكعب.

- للمرة الأولى سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من 50 يورو منذ أغسطس 2021
- انخفاض صادرات الغاز الروسي مقابل ارتفاع صادرات النفط في 2022
- أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022

واعتمدت أوروبا على موردين آخرين لتأمين حاجاتها هي «قطر خمسة مليارات متر مكعب، مصر خمسة مليارات، النرويج ثلاثة مليارات، أنغولا ملياران، وجزيرة ترينيداد وتوباغو ملياران». كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة تسلّم أوروبا ملياري متر مكعب من روسيا.

وفي حين بلغ السباق على الغاز الطبيعي المسال ذروته في نهاية العام، كانت مواقع التخزين ممتلئة، والشتاء معتدلًا، وكانت «أكثر من 30 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال تنتظر ربطها بمنشآت التغويز في أوروبا بدلًا من التوجه إلى مكان آخر لبيع حمولتها بسعر أرخص»، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا
إلى ذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الحاجة إلى محطات وناقلات للغاز الطبيعي المسال. وقد ازداد الطلب على ناقلات الغاز إلى أكثر من الضعف (+130% مقارنة بالعام 2021) وبلغ 165 طلبًا في 2022 مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وفقًا لبيانات «ريفينيتيف» التي استشهدت بها الوكالة الدولية للطاقة، موضحةً أن مصانع السفن الصينية تلقت أكثر من ثلث الطلبات العالمية.

وفي المجموع، تقلص الاستهلاك العالمي للغاز (من الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز) بنسبة 1.6% في 2022 أي 4.042 مليار متر مكعب. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد العام الجاري ركودًا، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين التي تخيّم على هذه السوق وخصوصاً على الاقتصاد الصيني.

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