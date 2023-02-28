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الحكومة الكندية تحظر تطبيق «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 09:49 مساء
الحكومة الكندية تحظر تطبيق «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها
شعار تطبيق «تيك توك»، (أرشيفية: الإنترنت)
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حظرت الحكومة الكندية تطبيق «تيك توك» على كل هواتفها وأجهزتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

حذف تطبيق «تيك توك» من الأجهزة المحمولة الحكومية في كندا
وجاء في بيان للحكومة، أمس الإثنين، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء «سيجري حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيجري منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل». وأضافت أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا «خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن».

وحذرت الحكومة الكندية من أن «أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف»، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، بحسب «فرانس برس»

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وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.

«تيك توك» تستغرب الحظر الكندي
واستغرب ناطق باسم «تيك توك» القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرًا أنه اتخذ «من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة» أو التشاور مع الشركة الصينية.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا، بناء على طلب القضاء الأميركي، مسؤولة كبيرة في شركة «هواوي» في العام 2018، وردّ الصين على الخطوة بتوقيف مواطنين كنديين.

وقبل الخطوة الكندية، حظرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي التطبيق الصيني على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.

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