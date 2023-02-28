سندات حكومية صينية بـ89.9 مليار دولار في يناير الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت الحكومات المحلية في الصين سندات بقيمة 625.8 مليار يوان (نحو 89.95 مليار دولار أمريكي) في يناير 2023، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، ونقلتها وكالة الأنباء الصينية (شنخوا).