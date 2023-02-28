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سندات حكومية صينية بـ89.9 مليار دولار في يناير الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 01:25 مساء
سندات حكومية صينية بـ89.9 مليار دولار في يناير الماضي
عملات من فئة اليوان الصيني. (أرشيفية)
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أصدرت الحكومات المحلية في الصين سندات بقيمة 625.8 مليار يوان (نحو 89.95 مليار دولار أمريكي) في يناير 2023، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، ونقلتها وكالة الأنباء الصينية (شنخوا).

وأظهرت البيانات أنه من بين الإجمالي، بلغ حجم إصدار السندات الخاصة 491.2 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ حجم إصدار السندات العامة 134.6 مليار يوان.

متوسط سعر الفائدة في الصين
وفي يناير الماضي، جرى إصدار سندات الحكومات المحلية بمتوسط فترة استحقاق 16.6 سنة، وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.12%.

وقالت الوزارة إن حجم الديون الحكومية المحلية المستحقة في الصين بلغ في يناير الماضي نحو 35.7 تريليون يوان.

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