%2 ارتفاعا في صادرات السيجار الكوبي خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

زادت المبيعات العالمية للسيجار الكوبي، وهو من صادرات الجزيرة الرئيسية، بشكل طفيف في 2022 على ما أعلنت شركة «هابانوس إس آيه»، التي أوضحت أن الإعصار إيان لن يكون له على الأرجح تداعيات على إنتاج العام 2023.

وقال نائب رئيس الشركة لشؤون التطوير خوسيه ماريا لوبيس، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة إطلاق المهرجان الثالث والعشرين الدولي للسيجار في هافانا، «نحن راضون جدا.. سجلنا ارتفاعا نسبته 2%، مع سعر صرف مستقر وبلغت القيمة 545 مليون دولار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي العام 2021 بلغت العائدات 568 مليون دولار، بارتفاع لافت بنسبة 15%، مقارنة بالعام 2020 رغم جائحة كوفيد-19.

وأوضح لوبيس، أن الارتفاع بنسبة 2% يعزى إلى تراجع صرف اليورو في مقابل الدولار، بينما 54% من مبيعات المجموعة تسجل في أوروبا، مضيفا «نتائج العام 2022 مقارنة مع 2021، وأسعار الصرف المسجلة في 2021، تعطينا نسبة نمو قدرها 2%».

التبغ الأفضل في العالم

وتساهم في شركة هابانوس أس إيه، الدولة الكوبية ومجموعة التاديس الدولية التي تملكها البريطانية «إمبيريال توباكو غروب»، ومقرها في إسبانيا.

ويعتبر التبغ الكوبي المعروف بأنه من الأفضل في العالم، من أكبر منتجات التصدير الكوبية إلى جانب النيكل ومنتجات البحر واللقاحات والخدمات الطبية، وخلال الجائحة، أصبح يحتل المرتبة الثانية في الصادرات وعنصرا أساسيا لدخول العملات الصعبة إلى الجزيرة التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما.

- معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية

وقال نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية، خورخي بيريس مارتل، نقلا عن أرقام تاباكوبا المكلفة بإنتاج التبغ في البلاد، «لا يتوقع أن تكون ثمة تداعيات في العام 2023»، على إنتاج السيجار الموجه للتصدير جراء الإعصار إيان الذي ضرب غرب الجزيرة، وهي المنطقة الرئيسية لانتاج التبغ في سبتمبر.

وتشكل أوروبا السوق الرئيسية للسيجار الكوبي (54%)، تليها آسيا (19%)، فأميركا اللاتينية (15%)، وإفريقيا والشرق الأوسط (12%).

ولا يمكن للمنتجات الكوبية دخول سوق الولايات المتحدة، وهي الأكبر عالميا على صعيد السيجار بسبب الحصار الأميركي المفروض على الجزيرة منذ 1962.