نستله تغلق مصنعها ومكتبها الرئيسي في بورما

القاهرة - بوابة الوسط

ستوقف «نستله» السويسرية كل عمليات الإنتاج في بورما، وفق ما أعلن ناطق، لتكون أحدث شركة تنسحب من البلاد بعد انقلاب عسكري قبل عامين.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي، ما أثار اضطرابات واسعة النطاق وأضر بالاقتصاد. ومذاك، خرجت مجموعة كبيرة من الشركات الأجنبية من البلاد، من بينها «توتال إنيرجي» و«شيفرون» و«تيلينور»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم شركة «نستله» لـ«فرانس برس» إنه بسبب «الوضع الاقتصادي الراهن» سيوقف مصنع «نستله» في رانغون وكذلك مكتبها الرئيسي، دون ذكر جدول زمني.

وأوضح أن إحدى الشركات البورمية ستسوّق بدلا من ذلك منتجات «نستله» وتوزّعها من تايلاند وماليزيا والفيليبين، وأضاف: «سنفعل كل ما في وسعنا لدعم كل من يتأثر بهذا القرار»، مشيرا إلى وجود 138 موظفا في مصنع «نستله» ومكتبها الرئيسي في بورما.