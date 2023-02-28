أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، ما يخفف المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي قد تضر بالطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أبريل، المقرر أن تنتهي اليوم، 14 سنتا إلى 82.59 دولار للبرميل، وثبت عقد مايو الأكثر نشاطا 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 75.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وكانت العقود الآجلة لـ«برنت» و«غرب تكساس» في طريقها لخسائر شهرية بنحو 2.2% و3.8% على الترتيب، ومن المرجح أن يتعرض خام «غرب تكساس» لسلسلة من الانخفاضات على مدى أربعة أشهر.

توقعات بانتعاش الطلب في الصين

وعززت توقعات انتعاش الطلب في الصين المكاسب، مع انتظار السوق للبيانات الرئيسية خلال اليومين المقبلين، وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير.

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ومع ذلك، فإن التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يحد من مكاسب النفط، حيث قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيليب جيفرسون إن معدل التضخم ظل «مرتفعًا بعناد»، ما يعني ان الاحتياطي قد يلجأ مجددا لزيادة الفائدة.