  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 08:32 صباحا
أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين
alwasat radio

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، ما يخفف المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي قد تضر بالطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أبريل، المقرر أن تنتهي اليوم، 14 سنتا إلى 82.59 دولار للبرميل، وثبت عقد مايو الأكثر نشاطا 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 75.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وكانت العقود الآجلة لـ«برنت» و«غرب تكساس» في طريقها لخسائر شهرية بنحو 2.2% و3.8% على الترتيب، ومن المرجح أن يتعرض خام «غرب تكساس» لسلسلة من الانخفاضات على مدى أربعة أشهر.

توقعات بانتعاش الطلب في الصين
وعززت توقعات انتعاش الطلب في الصين المكاسب، مع انتظار السوق للبيانات الرئيسية خلال اليومين المقبلين، وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير.

- روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»

ومع ذلك، فإن التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يحد من مكاسب النفط، حيث قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيليب جيفرسون إن معدل التضخم ظل «مرتفعًا بعناد»، ما يعني ان الاحتياطي قد يلجأ مجددا لزيادة الفائدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تحقق بشأن ممارسات مرتبطة بالتعدين في «عاصمة الليثيوم في آسيا»
الصين تحقق بشأن ممارسات مرتبطة بالتعدين في «عاصمة الليثيوم في ...
رامابوزا يتعهد محاربة الأموال القذرة بعد إدراج جنوب أفريقيا على «القائمة الرمادية»
رامابوزا يتعهد محاربة الأموال القذرة بعد إدراج جنوب أفريقيا على ...
«البنك الدولي» يقدر قيمة خسائر الزلزال في تركيا بـ34 مليار دولار
«البنك الدولي» يقدر قيمة خسائر الزلزال في تركيا بـ34 مليار دولار
«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها العاملة
«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها ...
وزيرة الخزانة الأميركية: تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا دفعة أولى
وزيرة الخزانة الأميركية: تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا دفعة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
المزيد
2% ارتفاعا في صادرات السيجار الكوبي خلال 2022
2% ارتفاعا في صادرات السيجار الكوبي خلال 2022...
نستله تغلق مصنعها ومكتبها الرئيسي في بورما
نستله تغلق مصنعها ومكتبها الرئيسي في بورما...
أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين
أسعار النفط تستقر وسط آمال بانتعاش اقتصادي في الصين...
وزيرة الخزانة الأميركية: تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا دفعة أولى
وزيرة الخزانة الأميركية: تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا ......
«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها العاملة
«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها ......
المزيد