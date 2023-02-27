بلومبرغ: أصول الأسواق الناشئة ترزح تحت ضغط ارتفاع الدولار...

قالت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية إن تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع الدولار على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مما دفع المستثمرين لإعادة التفكير في اتجاهاتهم المتفائلة السابقة تجاه أصول الأسواق الناشئة.
ومحا مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة جميع المكاسب التي حققها منذ بداية 2023 تقريبا في فبراير بسبب قوة الدولار، مما دفع الصناديق الرئيسية للتخلي عن مراكزها في عملات الأسواق الناشئة.
عدم يقين حول توقعات التضخم
وقال خبير استراتيجي في شركة «أيه بي أر دي إن»: «نحن قلقون من أن عملات الأسواق الناشئة قد تحركت على نحو مفرط وبسرعة كبيرة للغاية». وأضاف: «لم ينته الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة بعد، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول توقعات التضخم، ونتوقع بالكامل حدوث ركود أميركي/عالمي خلال الـ 6 إلى 12 شهرا المقبلة».
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