بلومبرغ: أصول الأسواق الناشئة ترزح تحت ضغط ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية إن تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع الدولار على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مما دفع المستثمرين لإعادة التفكير في اتجاهاتهم المتفائلة السابقة تجاه أصول الأسواق الناشئة.

ومحا مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة جميع المكاسب التي حققها منذ بداية 2023 تقريبا في فبراير بسبب قوة الدولار، مما دفع الصناديق الرئيسية للتخلي عن مراكزها في عملات الأسواق الناشئة.