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«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 08:43 مساء
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»
شعار شركة «بي بي» في محطة وقود في شمال لندن، 12 مايو 2021. (أ ف ب)
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سيحصل المدير العام لمجموعة «بريتش بتروليوم» البريطانية العملاقة للنفط والغاز برنارد لوني على مكافأة استثنائية قدرها 11.4 مليون جنيه إسترليني (12.9 مليون يورو)، في غمرة ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب ما ذكرت جريدة تايمز في عددها الأحد. 

وأعلنت الشركة في 7 فبراير زيادة في أرباحها السنوية للعام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا.   ولم تؤكد «بريتش بتروليوم»، قيمة المكافأة الممنوحة لبرنارد لوني، ولم تنفها، بحسب «فرانس برس». 

وقال الناطق باسم الشركة ديفيد نيكولاس «تفاصيل أجر مديرنا التنفيذي ستدرج في التقرير السنوي الذي سينشر في النصف الأول من مارس».  وشكلت قيمة المكافآت الاستثنائية الممنوحة لبرنارد لوني ومديرين آخرين في الشركة موضع مشاورات مع المستثمرين، وفقًا لجريدة تايمز.

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وأشارت الجريدة إلى أن خلافًا مع المستثمرين حول هذا الموضوع من شأنه زيادة الضغط السياسي على الشركة التي واجهت على غرار مجموعات عملاقة أخرى في مجال الطاقة، دعوات لزيادة الضرائب على الأرباح الاستثنائية.  وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10% مدفوعًا خصوصًا بأسعار الطاقة. 

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وفي مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، أعلن موظفون في قطاعات مختلفة، بينهم عمال السكك الحديدية والمعلمون والممرضات، إضرابات في الأشهر الأخيرة مطالبين بزيادة الرواتب.

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