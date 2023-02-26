  • Alwasat News
Atwasat

جيل بايدن تطالب الدول الغنية بتقديم المزيد للقرن الأفريقي لمواجهة الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 08:21 مساء
جيل بايدن تطالب الدول الغنية بتقديم المزيد للقرن الأفريقي لمواجهة الجفاف
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في كينيا. (أ ف ب)
alwasat radio

زارت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، الأحد، مناطق متضررة من الجفاف في كينيا وناشدت الدول الغنية تقديم المزيد فيما يعاني القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

واختتمت بايدن جولتها التي شملت دولتين في أفريقيا، بالدعوة إلى إعطاء أهمية أكبر للجفاف غير المسبوق الذي يهدد 22 مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا بالمجاعة، بحسب «فرانس برس».

 المساعدة المخصصة لمواجهة الجفاف
وقدّمت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المساعدة المخصصة لمواجهة الجفاف الذي تسبب في نفوق ملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل.

وقالت بايدن في نقطة إغاثة في كاجيادو، وهي مقاطعة ضربها الجفاف في جنوب نيروبي «لا يمكننا أن نكون الوحيدين. يجب أن تنضم إلينا دول أخرى في هذا الجهد العالمي لمساعدة هؤلاء الناس في المنطقة».

-  إردوغان وبوتين يتفقان على إرسال الحبوب الروسية للدول الأفريقية الفقيرة مجانا
-  دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية

وأضافت «ويا للأسف، أنتم تعلمون أن هناك حربًا في أوكرانيا. هناك زلزال في تركيا. أقصد أن هناك الكثير من الأزمات لكن هنا... الناس يتضورون جوعًا». والتقت بايدن آباء يعانون من أجل إطعام أطفالهم فيما مجتمعاتهم غير قادرة على توفير ما يكفي من المياه بعد خمسة مواسم متتالية من الجفاف.

التركيز على مسألتي الأمن الغذائي والزراعة
وكان الجفاف موضوعًا رئيسيًا في زيارة بايدن لكينيا، مع التركيز أيضا على مسألتي الأمن الغذائي والزراعة في مناخ متغير. والتقت بايدن (71 عامًا) أيضًا نساء وقادة شبابًا ووضعت إكليلًا من الزهور على قبور من قتلوا في تفجير السفارة الأميركية في نيروبي العام 1998.

وتأتي زيارتها لكينيا وقبل ذلك لناميبيا، متابعة لقمة جمعت قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن أواخر العام الماضي.

وأصبحت أفريقيا ساحة معركة دبلوماسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وزيارة جيل بايدن هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير في البيت الأبيض إلى القارة منذ تولى زوجها الحكم في يناير 2021.

وفي ناميبيا، قالت بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة الدول الأفريقية في أن يصبح صوتها مسموعًا أكثر في الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي

انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن ...
كيف استفاد عمالقة تجارة المواد الغذائية من فورة الأسعار؟
كيف استفاد عمالقة تجارة المواد الغذائية من فورة الأسعار؟
روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين
روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين
3.9 تريليون دولار حجم أصول تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين
3.9 تريليون دولار حجم أصول تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين
الصناعات الجوية والدفاعية في فرنسا تطلق حملة توظيف بعد «كوفيد-19»
الصناعات الجوية والدفاعية في فرنسا تطلق حملة توظيف بعد «كوفيد-19»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
المزيد
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش بتروليوم»
«تايمز» البريطانية: مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير «بريتش ......
جيل بايدن تطالب الدول الغنية بتقديم المزيد للقرن الأفريقي لمواجهة الجفاف
جيل بايدن تطالب الدول الغنية بتقديم المزيد للقرن الأفريقي ......
جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها إلى 12 مصرفا سويسريا
جريدة سويسرية: الأموال المختلسة من مصرف لبنان جرى تحويلها ......
الصناعات الجوية والدفاعية في فرنسا تطلق حملة توظيف بعد «كوفيد-19»
الصناعات الجوية والدفاعية في فرنسا تطلق حملة توظيف بعد ......
3.9 تريليون دولار حجم أصول تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين
3.9 تريليون دولار حجم أصول تديرها صناديق الاكتتاب العام في ......
المزيد