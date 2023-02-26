  • Alwasat News
Atwasat

3.9 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 08:41 صباحا
3.9 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين
عملات نقدية من فئة اليوان الصيني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.25 تريليون يوان (حوالي 3.95 تريليون دولار أميركي) بحلول نهاية يناير 2023.

وأضافت الجمعية أنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك إجمالي 10607 صناديق اكتتاب عام تديرها 142 شركة لإدارة الصناديق، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

 3.58 تريليون يوان حجم الصناديق المغلقة  
وكشفت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة بلغ أكثر من 3.58 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.67 تريليون يوان. وقالت الجمعية إن من بين الـ142 شركة لإدارة الصناديق، هناك 47 شركة منها ذات تمويل أجنبي و95 شركة محلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفط ينهي الأسبوع مستقرا مع ارتفاع المخزونات الأميركية
النفط ينهي الأسبوع مستقرا مع ارتفاع المخزونات الأميركية
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
البنك الدولي يعد بتيسيرات في إعادة هيكلة الديون
البنك الدولي يعد بتيسيرات في إعادة هيكلة الديون
روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»
روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
المزيد
3.9 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين
3.9 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين...
روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين
روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين...
كيف استفاد عمالقة تجارة المواد الغذائية من فورة الأسعار؟
كيف استفاد عمالقة تجارة المواد الغذائية من فورة الأسعار؟...
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي ......
روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»
روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»...
المزيد