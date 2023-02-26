3.9 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.25 تريليون يوان (حوالي 3.95 تريليون دولار أميركي) بحلول نهاية يناير 2023.

وأضافت الجمعية أنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك إجمالي 10607 صناديق اكتتاب عام تديرها 142 شركة لإدارة الصناديق، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).