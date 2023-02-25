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وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 07:07 مساء
وزراء مال مجموعة العشرين يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا
وزير المال الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مؤتمر صحافي مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي بعد اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في بنغالورو. (أ ف ب)
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اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ الجمعة في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، إلى الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم، بحسب «فرانس برس».

والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، «ملخّصاً» للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك. وأشار النص إلى أنّ «معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا... مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات». وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا.

ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص
وقال المسؤول الهندي جاي سيث للصحفيين إن ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص حول أوكرانيا، بحجة أن دورهم يكمن في «مناقشة مسائل اقتصادية ومالية». وخلال اجتماعات وزراء مال مجموعة العشرين العام الماضي برئاسة إندونيسيا، لم يتمّ التوصّل إلى بيان مشترك أيضاً. 

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وأكدت وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينيو أنّ «المحادثات كانت أصعب مما شهدته الاجتماعات السابقة (لوزراء المال) لأنّ الحرب مستمرة». وبالتالي، فإنّ «بعض المواقف قد لا تكون بنّاءة بما فيه الكفاية حول بعض المسائل» على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلداً محدداً.

محادثات من دون جدوى
وقال مسؤولون عديدون إنّ الصين كانت تريد تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك لوزراء مال مجموعة العشرين. وأشار أحدهم إلى أنّ «الصين لا تريد التنديد بالحرب» التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وتواصلت المحادثات سعياً للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحاً (8,30 ت غ)، بحسب مسؤول آخر، ولكن من دون جدوى. وامتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي وأعربت مراراً عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وبعد مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، كشفت بكين الجمعة عن وثيقة تؤكد موقفها. وتقدّم الوثيقة المؤلّفة من 12 نقطة، الصين على أنّها جهة محايدة تدعو كلا الطرفين إلى البدء بمحادثات سلام. 

من جهتها، لم تندّد الهند التي تترأس حالياً مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالغزو الروسي. ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة «حرب» في البيان الختامي. وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندر «هناك حرب (في أوكرانيا). وهذه الحرب لها سبب، سبب واحد، هو روسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».

وأيّد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير تصريحات نظيره الألماني. وكان قد حذّر في مؤتمر صحفي من «أنّنا سنعارض أيّ تراجع في البيان المشترك، في ما يتعلق بالإعلان الذي صدر في بالي بشأن الحرب في أوكرانيا».

إصلاحات وديون 
في نوفمبر، عقد قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين قمة في بالي في إندونيسيا. وجاء في بيانهم الختامي أنّ «معظم الأعضاء دانوا الحرب بشدّة». من جهة أخرى، ناقش أعضاء مجموعة العشرين مدى يومين في الهند ديون الدول الأكثر فقراً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا «كان اجتماعاً جيداً جداً. قامت الرئاسة الهندية بعمل جيد وركزت على المشاكل المهمة فعلا».

وفي العام 2020، اتفقت المجموعة على «إطار مشترك» لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، لكن تنفيذه بطيء. كذلك، تمّت مناقشة إصلاح المؤسسات المالية الدولية. وفي أكتوبر، أطلق البنك الدولي خريطة طريق تمهيدية بهدف تلبية احتياجات التمويل للبلدان النامية بشكل أفضل.

والمطلوب أن يسمح الإصلاح بجمع الأموال بشكل أكثر فعالية للبلدان الأكثر فقراً، في مواجهة التحدّيات التي يفرضها التضخّم أو المديونية أو حتى تغيّر المناخ.

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