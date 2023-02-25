روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب «دروجبا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة «أورلن» السبت، توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطى نحو 10% من احتياجات أورلن.

وقالت المجموعة البولندية في بيان «أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي هذة الخطوة بعدما أعلنت جمهورية التشيك، الأحد الماضي، أنها لم تعد تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي، وذلك بعد تقليص وارداتها بشكل جذري خلال العام الماضي منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.

واردات الغاز الروسي تنخفض إلى الصفر

وكتب وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، عبر صفحته على تويتر، أن واردات الغاز الروسي، انخفضت إلى الصفر في يناير الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وذكرت وكالة الأنباء التشيكية «سي تي كيه»، أن سيكيلا لم يذكر ما إذا كانت البلاد استغنت بشكل دائم عن الغاز الروسي أم لا.

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قال سيكيلا إن جمهورية التشيك كانت تعتمد بالكامل تقريبا على الغاز الروسي في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه بمجرد توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نوردستريم، استبدلت براغ هذه بواردات عبر ألمانيا من مصادر أخرى.