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البنك الدولي يعد بتيسيرات في إعادة هيكلة الديون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 11:54 صباحا
البنك الدولي يعد بتيسيرات في إعادة هيكلة الديون
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خلال حضوره فعالية لـ«رويترز»، بنيويورك، 1 ديسمبر 2022. (رويترز)
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، اليوم السبت، إن البنك الدولي «سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون» للاقتصادات المتعثرة.

وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19، بحسب وكالة «رويترز».

وفي غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب «تباطؤها» في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

«سنقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون»
وقال مالباس، في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية، في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين «البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة»، مضيفة «سنقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون».

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وأشار رئيس البنك الدولي إلى «التصريحات البناءة» لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، والتي «أعطت مجالا للمضي قدما» في تسوية قضايا الديون.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر أن الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تعمل على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض كبير على القروض.

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