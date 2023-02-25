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النفط ينهي الأسبوع مستقرا مع ارتفاع المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 09:56 صباحا
النفط ينهي الأسبوع مستقرا مع ارتفاع المخزونات الأميركية
محطة نفطية غرب الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع دون تغير يذكر، حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية، لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1.2% عند التسوية، لتنهي التعاملات عند 83.16 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 93 سنتا، أو 1.2%، لتبلغ 76.32 دولار للبرميل عند التسوية، وفي وقت سابق من الجلسة خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي.

وساهم انخفاض أحجام التداول في زيادة التقلبات، حيث بلغت تداولات خام برنت 58%، وخام غرب تكساس الوسيط 90% من أحجامها في الجلسة الماضية.

الإمدادات بالسوق بدت وفيرة
وفي يوم الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، بلغ انخفاض خام برنت نحو 15% عن مستواه قبل عام، وكان قد سجل أعلى مستوى في 14 عاما عند نحو 128 دولارا للبرميل في 8 مارس 2022.

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وأنهى خاما القياس معاملات الخميس، على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية، بما يصل إلى 25% في مارس، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

لكن الإمدادات بالسوق بدت وفيرة مع ارتفاع المخزونات الأميركية، إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2021، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال جيه.بي مورغان في مذكرة الجمعة، إن احتمال هبوط الأسعار في المدى القصير أكبر من احتمال صعودها، ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها للحد من تراجع الأسعار.

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