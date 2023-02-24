«إريكسون» تعتزم إلغاء 8500 وظيفة في العالم...

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات اليوم الجمعة أنها ستلغي 8500 وظيفة في أنحاء العالم في إطار خطة لخفض التكاليف بينما تواجه المجموعة صعوبات مالية.
ونشرت المجموعة التي بلغ عدد موظفيها 105 آلاف في أنحاء العالم في 2022، نتائج سنوية مخيبة للآمال بالنسبة للعام نفسه، بسبب تباطؤ إنفاق المشغلين على شبكات الجيل الخامس بينما يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً وتضخماً، وفق وكالة فرانس برس. وأعلنت إريكسون أن إلغاء العدد الأكبر من الوظائف سيتم في النصف الأول من العام 2023، على أن تُلغى وظائف أيضاً خلال العام 2024.
تبسيط التكاليف الهيكلية في «إريكسون»
وقالت الناطقة باسم إريكسون جيني هيديلين لوكالة فرانس برس «نرى أنه يمكن تبسيط التكاليف الهيكلية وزيادة الفعالية في الشركة». وأوضحت قائلة «لسوء الحظ، يجب أخذ القوى العاملة في الاعتبار. ونعتقد أن 8500 وظيفة ستتأثر».
وتأتي عمليات إلغاء الوظائف هذه بعد الإعلان في نهاية 2022 عن خطة لتوفير 820 مليون يورو. في 2022، سجلت المجموعة تراجعا في أرباحها الصافية بنسبة 39 بالمئة، لتبلغ 6,2 مليار كرونة (حوالى 561 مليون يورو).
تعليقات