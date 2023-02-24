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النفط يرتفع مدعوماً بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 01:19 مساء
النفط يرتفع مدعوماً بمخاوف خفض الإمدادات الروسية
عامل بأحد الشركات النفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، لثاني جلسة على التوالي، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا، زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتاً أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية، بما يصل إلى 25% في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

- أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس

وخلال الأسبوع الحالي، انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريباً في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلاً عن زيادة مخزونات الخام الأميركية لتاسع أسبوع على التوالي.

تفاؤل متصاعد ومخاوف مستمرة
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

وكان اتجاه أسعار النفط هذا العام مشتتاً بين التفاؤل المتصاعد حول انتعاش الصين بعد نهاية إجراءات «صفر-كوفيد»، والمخاوف المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبدأت بنوك «وول ستريت» بتخفيض توقُّعاتها لأسعار النفط الخام، وكان أحدثها تلك الصادرة عن «يو بي إس غروب»، و«مورغان ستانلي».

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