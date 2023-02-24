  • Alwasat News
Atwasat

«بوينغ» تعلق مجددا تسليم طائرات «787»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 08:52 صباحا
«بوينغ» تعلق مجددا تسليم طائرات «787»
«بوينغ 787» دريملاينر، شمال تشارلستون، 13 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات الأميركية تعليق عملاق صناعة الطائرات «بوينغ» مجدّدا تسليم طائرات «787 دريملاينر» للتحقق من أحد المكونات في بدن الطائرة.

ويشكل هذا التعليق الجديد لعمليات التسليم خيبة أمل للمجموعة العملاقة التي استأنفت تسليم هذا الطراز من الطائرات في أغسطس بعد توقف دام أكثر من عام. وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية «إف إيه إيه» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «بوينغ تجري تحليلا إضافيا لمكون في بدن الطائرة». 

وأضاف البيان أن «عمليات التسليم لن تُستأنف إلا بعد أن تقتنع إدارة الطيران الفدرالية بأنّ المشكلة قد حُلت. إدارة الطيران الفدرالية تعمل مع شركة بوينغ لتحديد ما إذا كانت هناك أي إجراءات يجب اتخاذها للطائرات التي جرى تسليمها أخيرا».

- «بوينغ» تسلم أول طائرة «787 دريملاينر» بعد توقفها لنحو عام نتيجة مشاكل تشغيلية

اكتشاف خلل في طائرات «787»
ونقل بيان إدارة الطيران الفدرالية عن «بوينغ» قولها إنها اكتشفت خلال عملية مراجعة أن مورّدها ارتكب «خطأ تحليليا» يتعلق بحاجز الضغط الأمامي لطائرات «787»، مشيرا إلى أن تعليق عمليات تسليم هذه الطائرات يأتي في الوقت الذي تستكمل فيه «بوينغ» عمليات التحليل والتوثيق المطلوبة.

من جهته، أكد ناطق باسم «بوينغ» أن المشكلة التي جرى اكتشافها «لا تشكل مصدر قلق فوريا على سلامة الطيران بالنسبة للأسطول الموضوع في الخدمة» حاليا، مشيرا إلى أن عمليات إنتاج هذا الطراز من الطائرات لن تتوقف.

وأضاف أن «بوينغ» لا تتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تأخير عمليات الإنتاج والتسليم المقررة لهذا العام. وفور نشر إدارة الطيران الفدرالية بيانها تراجع سهم «بوينغ» بنسبة 3.1% إلى 201.75 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح

«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى

إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي

انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 -...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من ...
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي ...
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى ......
المزيد
«بوينغ» تعلق مجددا تسليم طائرات «787»
«بوينغ» تعلق مجددا تسليم طائرات «787»...
مجموعة السبع تحث صندوق النقد على تقديم مساعدات لأوكرانيا
مجموعة السبع تحث صندوق النقد على تقديم مساعدات لأوكرانيا...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي...
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
المزيد