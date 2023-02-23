«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الإنشاءات الفرنسية «إن جي إي» اليوم الخميس، تعاقدها مع الحكومة المصرية للمشاركة في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط في البلاد.

وبحسب بيان المجموعة الفرنسية «NGE» ستتولى شركة «تي إس أو» التابعة للمجموعة إنشاء خط سكك حديد بطول 330 كيلومترا من إجمالي 660 كيلومترا هي مسافة المرحلة الأولى من المشروع، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقعت مصر في العام 2021 عقدا لتصميم وتنفيذ خط قطار كهربائي سريع، يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مع اتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة «سيمنز» العملاقة بطول 660 كيلومترا بتكلفة 4.45 مليارات دولار.

القطار الجديد يبدأ من العين السخنة ويمر بـ 21 محطة

ويبدأ خط القطار الكهربائي الجديد من مدينة العين السخنة بمحافظة السويس شرقًا، وصولا إلى محافظة مطروح شمالي غرب البلاد، ومرورا بـ 21 محطة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها الحكومة المصرية على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة.

وفي وقت سابق تولت شركة «تي إس أو» التابعة للمجموعة الفرنسية، مع شركات أخرى إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وكذلك تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالاشتراك مع شركة «أوراسكوم» المصرية للانشاءات، الذي افتتحه الرئيس المصري العام الماضي.

وتتولى شركة «آر إيه تي بي» الفرنسية إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو ومشروع القطار الكهربائي الخفيف .

مشروع مونوريل معلق في القاهرة بقيمة 4.5 مليارات دولار

ووقعت الحكومة المصرية في 2019 عقدا لتنفيذ مشروع كبير آخر في مجال النقل وهو إنشاء خطين للقطار المونوريل المعلق في القاهرة بقيمة 4.5 مليارات دولار. ووقع العقد مع تحالف شركات يضم شركة «بومباردييه» للنقل الكندية وشركتي «أوراسكوم» للانشاءات و«المقاولون العرب» من مصر.

وتسعى مصر لتطوير مرفق السكك الحديد والذي شهد على مدار الأعوام الماضية حوادث قطارات متكررة بسبب مشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة. وبحسب الاحصاءات الرسمية، يخدم هذا المرفق نحو مليون شخص يوميا في بلد تعداد سكانه نحو 105 ملايين نسمة.