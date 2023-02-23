بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي

القاهرة - بوابة الوسط

زادت حركة المسافرين في مطار دبي خلال العام 2022 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد النمو الهائل في السوق الروسية.

وأكد المطار، في بيان الثلاثاء الماضي، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2022 وصل إلى 66 مليون و69 ألف مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، حسب وكالة «فرانس برس».

29.1 مليون مسافر في 2021

واستقبل المطار في العام 2021 نحو 29.1 مليون مسافر، وتوقعت السلطات الإماراتية وصول 57 مليون مسافر في العام 2022.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى من حيث الوجهات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، لكالة «فرانس برس»: «رأينا نموا هائلا في السوق الروسية منذ.. التوترات بين أوكرانيا وروسيا» منذ عام.

نحو مليوني روسي في دبي

وقدم نحو 1.9 مليون مسافر روسي عبر دبي ما يشكل أكثر من ضعف العدد في العام 2021، بحسب غريفيث.

وأدى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي لإنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من فرض عقوبات غربية على بلادهم.

في العام 2020، سافر 25.9 مليون شخص عبر مطار دبي، بتراجع هائل بنسبة 70% مقارنة بالعام 2019، عندما سجلت حركة السفر أكثر من 86 مليونا.

وقبل جائحة «كورونا»، استقبلت دبي في العام 2019 نحو 16 مليون زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشهر بسبب الوباء، ثم تعاود فتحها في منتصف 2020 لتصبح إحدى أولى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الإغلاقات.