  • Alwasat News
Atwasat

بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 02:39 مساء
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي
طائرات تابعة لمجموعة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار دبي، 24 مارس 2020 ( أ ف ب)
alwasat radio

زادت حركة المسافرين في مطار دبي خلال العام 2022 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد النمو الهائل في السوق الروسية.

وأكد المطار، في بيان الثلاثاء الماضي، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2022 وصل إلى 66 مليون و69 ألف مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، حسب وكالة «فرانس برس».

29.1 مليون مسافر في 2021
واستقبل المطار في العام 2021 نحو 29.1 مليون مسافر، وتوقعت السلطات الإماراتية وصول 57 مليون مسافر في العام 2022.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى من حيث الوجهات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، لكالة «فرانس برس»: «رأينا نموا هائلا في السوق الروسية منذ.. التوترات بين أوكرانيا وروسيا» منذ عام.

نحو مليوني روسي في دبي
وقدم نحو 1.9 مليون مسافر روسي عبر دبي ما يشكل أكثر من ضعف العدد في العام 2021، بحسب غريفيث.

وأدى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي لإنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من فرض عقوبات غربية على بلادهم.

في العام 2020، سافر 25.9 مليون شخص عبر مطار دبي، بتراجع هائل بنسبة 70% مقارنة بالعام 2019، عندما سجلت حركة السفر أكثر من 86 مليونا.

وقبل جائحة «كورونا»، استقبلت دبي في العام 2019 نحو 16 مليون زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشهر بسبب الوباء، ثم تعاود فتحها في منتصف 2020 لتصبح إحدى أولى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الإغلاقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني

محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
رويترز: مصر تتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيع أول صكوكها
رويترز: مصر تتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيع أول صكوكها
تايلاند تحظر استيراد نفايات بلاستيكية اعتبارا من 2025
تايلاند تحظر استيراد نفايات بلاستيكية اعتبارا من 2025
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من ...
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
المزيد
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي
بفضل السياح الروس.. زيادة حركة المسافرين لمطار دبي...
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس...
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من......
المزيد