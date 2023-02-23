  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 10:57 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن سجل خام «برنت» أكبر خسائره في يوم واحد في سبعة أسابيع أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا أو 0.5% إلى 80.97 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 74.27 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وفقد كلا المعيارين القياسيين أكثر من 2 دولار في البرميل خلال تداولات أمس، وسط توقعات بزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة الأميركية.

اجتماع الاحتياطي الفدرالي
واتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال اجتماع أمس على أن مخاطر التضخم المرتفع تظل عاملا رئيسيا في تشكيل السياسية النقدية، ما يعني استمرار المجلس في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حسب مذكرة الاجتماع.

واقترح صناع السياسة النقدية بالمجلس التحول إلى انتهاج رفعات صغيرة للفائدة، ما يسمح بمعايرة وتقييم الموقف عن كثب مع البيانات الواردة بشأن التضخم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة

السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة
غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية

غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ

إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ
صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال

صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر

نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي ...
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع

تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات
ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة ...
رويترز: مصر تتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيع أول صكوكها
رويترز: مصر تتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيع أول صكوكها
تايلاند تحظر استيراد نفايات بلاستيكية اعتبارا من 2025
تايلاند تحظر استيراد نفايات بلاستيكية اعتبارا من 2025
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
المزيد
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس...
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من......
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة...
المزيد