أسعار النفط ترتفع بعد خسائر أمس

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن سجل خام «برنت» أكبر خسائره في يوم واحد في سبعة أسابيع أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا أو 0.5% إلى 80.97 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 74.27 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وفقد كلا المعيارين القياسيين أكثر من 2 دولار في البرميل خلال تداولات أمس، وسط توقعات بزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة الأميركية.

اجتماع الاحتياطي الفدرالي

واتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال اجتماع أمس على أن مخاطر التضخم المرتفع تظل عاملا رئيسيا في تشكيل السياسية النقدية، ما يعني استمرار المجلس في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حسب مذكرة الاجتماع.

واقترح صناع السياسة النقدية بالمجلس التحول إلى انتهاج رفعات صغيرة للفائدة، ما يسمح بمعايرة وتقييم الموقف عن كثب مع البيانات الواردة بشأن التضخم.