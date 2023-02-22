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«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 07:12 مساء
«بريتيش ستيل» للصلب المملوكة للصين تخطط لإلغاء 260 وظيفة
تصاعد الدخان من مداخن مصنع بريتيش ستيل في سكانثورب وراء منازل في شمال لينكولنشير بشمال شرق إنجلترا. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «بريتيش ستيل» المملوكة من الصين، الأربعاء، أنها تعتزم إلغاء 260 وظيفة في بريطانيا بعد أن تضررت من ارتفاع تكاليف الطاقة. 

وأكدت أن تكاليف الطاقة التي تكبدتها العام الماضي زادت بمقدار 190 مليون جنيه إسترليني (230 مليون دولار). وقالت «بريتيش ستيل» في بيان «المطلوب اتخاذ إجراء حاسم بسبب الارتفاع غير المسبوق في تكاليف التشغيل وارتفاع التضخم والحاجة إلى تحسين الأداء البيئي»، بحسب «فرانس برس». 

وأضافت أنها تخطط لإغلاق الأفران العاملة بفحم الكوك في مصنعها في سكانثورب بشمال إنكلترا ما سيساعد المجموعة أيضا على «بناء مستقبل أخضر ومستدام». 

دعم مالي من حكومة المملكة المتحدة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى بريتيش ستيل المملوكة لمجموعة جينغي الصينية منذ 2020، للحصول على دعم مالي من حكومة المملكة المتحدة.  وردا على خطط خفض الوظائف أعربت حكومة المحافظين عن خيبة أملها.

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وقالت «من المخيب للآمال بشدة أن تقرر بريتيش ستيل اتخاذ هذه الخطوة بينما تتواصل مفاوضاتنا مع القطاع». وأضافت «نحن على استعداد لدعم الموظفين المتضررين ... وسنواصل العمل مع الشركة لمحاولة إيجاد حل خالٍ من الكربون ومستدام وتنافسي للأعمال والقطاع الأوسع، والذي يلعب دورا حيويا في اقتصاد المملكة المتحدة».

وتعتزم بريطانيا، وفق تقارير، تقديم منح يبلغ مجموعها 600 مليون جنيه استرليني لمساعدة بريتيش ستيل وشركة تاتا ستيل المملكة المتحدة المملوكة من الهند، على استبدال الأفران عالية التلوث بتقنية أقل كثافة كربونية.

 الشركة توظف نحو 4000 عامل
وقال الرئيس التنفيذي لبريتش ستيل شيفنغ هان في البيان «من المهم أن تكون لدينا السياسات والأطر الصحيحة لدعم مساعينا لأن نصبح شركة نظيفة وخضراء وناجحة، ونحن نواصل مناقشة هذا الأمر مع الحكومة». 

وتوظف الشركة حوالي 4000 عامل في المملكة المتحدة. وقالت نقابة يونايت إنها سوف «تحارب للدفاع عن كل وظيفة مهددة».

وأضافت أن «خسارة الوظائف المقترحة هي نتيجة مباشرة لـ«فشل» مجموعة جينغي في "الوفاء بالتزامها القيام باستثمارات كبيرة في المنشأة». كما نددت النقابة بـ«عجز الحكومة الكبير عن انتاج استراتيجية صناعية متماسكة لحماية إمكانات المملكة المتحدة في صناعة الصلب».

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