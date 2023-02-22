  • Alwasat News
Atwasat

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 12:35 مساء
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
سوبرماركت تابعة لسلسلة سينسبيري في لندن، 20 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودًا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب «تحديات التوريد» الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع. وكانت المملكة تعاني نقصًا في الطماطم فقط لكن النقص طال أنواعًا أخرى من الفاكهة والخضار، مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج. أدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضًا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد، حسب وكالة «فرانس برس».

الظروف الجوية الصعبة في بريطانيا
وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان «أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة». وأضاف أنه «من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة».

وأشار ناطق باسم «اسدا» إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى «تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات» التي تزرع في المنطقة. وأضاف «فرضنا حدًا موقتًا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدًا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها». ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

من جهتها، قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات
ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة
حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات

حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر

عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة المخصصة لها

عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة ...
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»

الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«برنت» يتراجع جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
«برنت» يتراجع جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2,1% العام الماضي
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2,1% العام الماضي
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتعزيز الاستثمار في كينيا
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتعزيز الاستثمار في كينيا
مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»
مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»
تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا
تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا...
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
المزيد
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع ......
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا...
شركات الإنترنت العملاقة تتمسك بحصانتها أمام القضاء الأميركي
شركات الإنترنت العملاقة تتمسك بحصانتها أمام القضاء الأميركي...
تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا
تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا...
مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»
مصدر: السعودية ستودع مليار دولار في «المركزي اليمني»...
المزيد