أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في التعليقات التي ستصدر في وقت لاحق، مما يثير مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتغذية الطلب.

تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أبريل بمقدار 23 سنتا إلى 82.82 دولار للبرميل بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط لشهر أبريل بواقع 21 سنتا إلى 76.15 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

اجتماع الفدرالي لبحث الفائدة

وسيجتمع الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، والذي سيمنح التجار لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أسعارا أقوى من المتوقع للعمالة والمستهلكين في الولايات المتحدة. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع الدولار ما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض العلامات المقلقة، إذ انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر العام 2010.

وقالت رئيسة قسم تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فورتكسا»، سيرينا هوانغ، «المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي تحد من أسعار النفط، لكن السوق متفائل بحذر بشأن تعافي الطلب في الصين خاصة في البنزين ووقود الطائرات».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

وأظهر استطلاع أولي لمحللي «رويترز»، أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الطلب، لكن التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين أدت إلى تخفيف ضعف الأسعار بشكل عام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام، بدءا بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة سياسة عدم انتشار فيروس «كورونا» التي أبقت الناس في منازلهم لمدة ثلاث سنوات تقريبا.