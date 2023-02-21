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تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 08:23 مساء
تنزانيا توافق على بناء خط أنابيب مثير للجدل يربطها بأوغندا
الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني يدشن بحضور مسؤولين محليين وحكوميين عمليات الحفر في حقول نفط كينغفيشر في منطقة كيكوبي في 24 يناير 2023. (أفب)
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وافقت تنزانيا، الثلاثاء، على بناء خط أنابيب نفط بقيمة 3.5 مليار دولار في إطار مشروع ضخم مثير للجدل لنقل الهيدروكربونات من شرق أفريقيا إلى الأسواق الدولية، رغم انتقادات متكررة من الناشطين البيئيين.

وسيربط هذا الخط، وطوله 1500 كيلومتر تقريبًا، حقول بحيرة ألبرت في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي.

ويتطلب هذا المشروع موافقة كلا البلدين. وفي يناير، أصدرت أوغندا ترخيصًا لاتحاد شركة خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا، المملوكة بنسبة 62% لمجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية.

بدء أنشطة البناء الرئيسية في تنزانيا
وقالت المديرة العامة للشركة في تنزانيا ويندي براون، خلال مؤتمر لاستلام شهادة الترخيص في العاصمة الاقتصادية التنزانية دار السلام، إن موافقة الحكومة التنزانية «تمثل خطوة أخرى إلى الأمام للشركة لأنها تسمح ببدء أنشطة البناء الرئيسية في تنزانيا، بعد الانتهاء من العملية الجارية للوصول إلى الأراضي».

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وأكدت براون أن المشروع «سيمتثل ليس فقط لقوانين تنزانيا وأوغندا، بل أيضًا للمعايير الدولية الأكثر صرامة»، لا سيما في ما يتعلق بـ«حقوق الإنسان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

غير أن المشروع، البالغة قيمته 10 مليار دولار بين تنزانيا وأوغندا، قوبل بمعارضة من ناشطين بيئيين ومجموعات الدفاع عن البيئة التي تعتبر أنه يهدد النظام البيئي الهش في المنطقة والأشخاص الذين يعيشون فيها.

ولفتت براون إلى أن حوالي 13 ألف منزل سيطالها مسار خط الأنابيب. وقال وزير الطاقة في تنزانيا جانواري ماكامبا من جهته «نحن فخورون بخط الأنابيب هذا لأنه سيزيد من نفوذ تنزانيا في العالم».

وأضاف «هناك الكثير من المعارضة لهذا المشروع، لكننا نضاعف جهودنا للحفاظ على البيئة»، متحدثًا عن الخطط الخاصة بزراعة الغطاء النباتي على مسار خط الأنابيب، متابعًا: «احترمنا جميع معايير البيئة والأمن وحقوق الإنسان».

وبحيرة ألبرت التي تشكل الحدود الطبيعية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية تختزن ما يقدر بحوالي 6.5 مليار برميل من النفط الخام، منها ما يقرب من 1.4 مليار برميل تعد حالياً قابلة للاستخراج.

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