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«برنت» يتراجع جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 08:25 صباحا
«برنت» يتراجع جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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هبط سعر خام النفط «برنت» اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وهبوط الطلب على الوقود، وسط زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ونزل خام «برنت» 96 سنتا أو 1.1% إلى 83.11 دولار للبرميل، ولم تتغير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس، التي تنتهي يوم الثلاثاء، عند 76.34 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وينتظر التجار نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر غدا الأربعاء، حيث أدت البيانات المتعلقة بالتضخم الأساسي إلى زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

المستثمرون يجنون الأرباح
وأرجع محلل السلع في شركة «راكيوتين سيكيورتيس» ساتورو يورشيدا تراجع «برنت» إلى موجة جني الأرباح من بعض المستثمرين الذين يخشون من زيادة أسعار الفائدة الأميركية، لكن آخرون مازال لديهم معنويات مرتفعة على أمل انتعاش الطلب في الصين.

ورجح أن يظل السوق في نطاق ضيق حتى تكون هناك إشارات أكثر وضوحا للاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأميركية ومسار محدد للانتعاش الاقتصادي في الصين.

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