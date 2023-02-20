وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو صندوق النقد إلى دعم أوكرانيا بقيمة 15 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإثنين إلى أن يقدم صندوق النقد الدولي مساعدة بقيمة 15 مليار يورو لأوكرانيا مع تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، قبل اجتماع مالي لمجموعة العشرين هذا الأسبوع في الهند.

وأشار لومير إلى أن الذكرى السنوية «الحزينة» لاندلاع الحرب في أوكرانيا الجمعة تحل في اليوم الذي يجتمع وزراء مال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في بنغالور (الهند)، متمنيًا «أن نعمل على برنامج لصندوق النقد الدولي من أجل أوكرانيا يمكن أن تبلغ قيمته حوالى 15 مليار يورو يمتدّ أربع سنوات»، بحسب «فرانس برس».

وقال لومير «إضافة إلى الدعم الذي تقدّمه أوروبا، إضافة إلى الدعم الذي تقدّمه دول مجموعة السبع، من المهمّ أن يتحرّك صندوق النقد الدولي من أجل أوكرانيا».

منح كييف برنامج قرض كاملٍ

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد لمنح كييف برنامج قرض كاملٍ ويساهم أيضًا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. واعتبر الصندوق أن أوكرانيا أظهرت أداءً «قويًا» في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، بحيث وفت بأهدافه ومعاييره.

- اليابان تتعهد تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ5,5 مليار دولار

- بايدن يعلن من كييف عن شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا

وبحسب وزارة المال الفرنسية، فإن المساعدة المالية الأوروبية لأوكرانيا تصل حاليًا إلى 18 مليار يورو، تم سداد أكثر من ثلاثة مليارات منها في يناير، فيما خصصت الولايات المتحدة 9.5 مليارات دولار لكييف. وأوضح لومير أنه «في إطار مجموعة السبع، سندعو إلى تشديد العقوبات الاقتصادية ضدّ روسيا».

وأكد أن «هذه العقوبات مفيدة» لأنها «سمحت بخفض العائدات النفطية الروسية إلى النصف، وسمحت بتعطيل سلاسل القيمة الروسية بشكل كامل، خصوصًا في الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الطيران والسيارات» وهذا يُعتبر«سلاحًا طويل الأمد».