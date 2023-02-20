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التضخم في السويد ما زال مرتفعا رغم تراجع الزيادات في الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 03:35 مساء
التضخم في السويد ما زال مرتفعا رغم تراجع الزيادات في الأسعار
محافظ البنك المركزي السويسري إريك تيدين في ستوكهولم، 9 فبراير 2023. (أرشيفية: أ.ف.ب)
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تراجعت الزيادات في الأسعار في السويد بشكل طفيف في يناير لكن التضخم ما زال مرتفعا عند 11,7 % مع استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع رغم انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 12,3 % في ديسمبر، على ما قالت هيئة السويد للاحصاءات.

وقالت صوفي أوهمان من الهيئة «انخفضت أسعار الكهرباء 27,4 % الشهر الماضي ما ساهم أيضا في تخفيف معدل التضخم من ديسمبر إلى يناير»، وفق وكالة فرانس برس.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20,4 % مقارنة بما كانت عليه قبل عام، فيما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة للرهون العقارية المنزلية في رفع معدل التضخم السنوي 2,5 نقطة مئوية.

وانخفض مستوى التضخم المعدل لمعدلات الفائدة الثابتة، وهو الرقم المستخدم من جانب البنك المركزي السويدي لتوجيه السياسة النقدية، 9,3 % في يناير، بعدما كان 10,2 % في ديسمبر.

وفي محاولة لمواجهة التضخم، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، من صفر في أبريل 2022 إلى 3 % حاليا، وأرسل إشارات إلى أن زيادات أخرى ستحصل. وارتفع معدل التضخم في كل أنحاء العالم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

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