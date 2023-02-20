بورصة بكين تطلق أعمال تداول لـ«صناع السوق»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت بورصة بكين رسميا أعمال التداول في سوق الأوراق المالية اليوم الاثنين، وفق وكالة أنباء الصين (شينخوا). وقالت البورصة إن ما مجموعه 13 من صناع السوق سيشاركون في أعمال التداول في البورصة، بما في ذلك 36 سهما.

خفض تكاليف معاملات المستثمرين في الصين

ووفقا للبورصة، فإن إدخال أعمال التداول التي تصنع السوق في البورصة يفضي إلى خفض تكاليف معاملات المستثمرين وتعزيز سيولة السوق واستقراره. واتخذت هذه الخطوة لزيادة تعزيز إصلاح السوق والابتكار وتحسين نظام تداول السوق، وفقا لما ذكرته بورصة بكين في وقت سابق، حسب الوكالة.

وفي نوفمبر 2021، بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركِّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل دعمًا للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.