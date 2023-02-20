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أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمؤشرات إيجابية من الصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 08:21 صباحا
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمؤشرات إيجابية من الصين
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، ومخاوف من أن نقص الاستثمار سيقلل المعروض النفطي في المستقبل.

وزاد خام برنت 47 سنتا أو 0.6% إلى 83.47 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، 76.78 دولار للبرميل، بارتفاع 44 سنتا أو 0.6%، وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطا بنسبة 0.5% إلى 76.90 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وتعتزم روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو 5% من الإنتاج في مارس المقبل بعد أن فرض الغرب سقوف أسعار على النفط والمنتجات النفطية الروسية.

ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل وبدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

وأصبحت الصين، إلى جانب الهند، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

توقعات بتجاوز البرميل حاجز 100 دولار
ورجح محللون من بنك «جولدمان ساكس»، أن يؤدي نقص إمدادات النفط في المستقبل إلى دفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وكتبوا في مذكرة أمس الأحد، أن الأسعار سترتفع «مع عودة السوق إلى العجز مع نقص الاستثمار وقيود النفط الصخري وسياسات (أوبك) الخاصة بتخفيض الإنتاج، مايضمن عدم تلبية العرض للطلب».

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