برنت يغلق الأسبوع على خسائر بـ3.9% والبرميل يسجل 83 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية حادة وسط مخاوف من مستقبل السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، بنحو 2.5% إلى 83 دولاراً للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية 3.9%، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.7% مسجلة 76.34 دولار للبرميل، ليتكبد الخام خسائر أسبوعية بنحو 4.2%، بحسب وكالة «رويترز».

وأفاد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بأن البنك كان عليه رفع الفائدة بوتيرة أكبر في الشهر الجاري، كما دعم بعضهم زيادة الفائدة 50 نقطة في الاجتماع المقبل.

من جانب آخر، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أنه في عام 2022 لم تفلح توقعات معظم المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة بشأن المستوى الذي قد يصل إليه معدل التضخم، أما حالياً فهم يقللون من تقديراتهم لمستوى أسعار الفائدة الضرورية لخفض نمو أسعار المستهلكين.

تحقيق أداء قوي

ورغم حملة تشديد السياسة النقدية الأكبر التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود، بدأ الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية عام 2023، بتحقيق أداء قوي، إذ زاد عدد الوظائف الجديدة وقفزت مبيعات التجزئة وارتفعت أسعار الأسهم.

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ويمثل معدل التضخم الذي يثبت أنه مستمر لفترة طويلة ويتجاوز كثيراً مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، سبباً جوهرياً لرئيس البنك المركزي جيروم باول وزملائه لرفع أسعار الفائدة، لتهدئة الأوضاع.

ونقلت «بلومبرغ»، عن محللين قولهم إن «هناك فرصة جيدة لأن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر مما تتوقعه الأسواق»، مشيرةً إلى أن الخطر يكمن في أن تشديد السياسة النقدية يصيب الاقتصاد في نهاية المطاف ويؤدي إلى حدوث الركود، إذ سيفقد المستهلكون المخزونات المالية التي توافرت لديهم إبان الوباء.