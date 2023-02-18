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روسيا تطلب من مجلس الأمن تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 11:59 صباحا
روسيا تطلب من مجلس الأمن تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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سلمت روسيا مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات سبتمبر الماضي، على خط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يربط روسيا وألمانيا، وأدى إلى تسرب الغاز إلى بحر البلطيق.

وسلمت روسيا المجلس المؤلف من 15 عضوا، الجمعة، مشروع القرار الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فتح تحقيق دولي في «التخريب» وتحديد المسؤول عن ذلك، وفق وكالة «رويترز».

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.

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لا بد من موافقة تسعة أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.

تفجير خطوط الأنابيب عمدا
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا يوم الخميس، على مطالبة موسكو مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.

وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نوردستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، إلى أنه جرى تفجير خطوط الأنابيب عمدا ولكنهما لم توضحا الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك.

ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه «عمل تخريبي»، وألقت موسكو باللوم على الغرب، فيما لم يقدم أي من الجانبين أدلة.

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