بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلغاريا الجمعة إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو حتى العام 2025؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة.

وقالت وزيرة المال روسيتسا فيلكوفا في مؤتمر صحفي «الموعد الجديد المحدد هو الأول من يناير العام 2025»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان من المقرر قبول هذا البلد الذي يُعَدّ الأفقر في الاتحاد الأوروبي الذي هو عضو فيه منذ العام 2007، العام 2024 لكن بلغاريا تشهد اضطرابا سياسيا منذ عامين.

وتتوالى الحكومات الموقتة على البلاد، باستثناء فترة استمرت لأشهر في العام 2022 مع حكومة إصلاح بقيادة رجل الأعمال السابق كيريل بيتكوف، فيما تبقى مشاريع القوانين الرئيسية معلّقة.