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بوتين يتهم الدول الغربية بعرقلة تطوير «غازبروم»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 06:13 مساء
بوتين يتهم الدول الغربية بعرقلة تطوير «غازبروم»
بوتين يشارك عبر الفيديو في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لتأسيس شركة غازبروم، 17 فبراير 2023، (ا ف ب)
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ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بـ«المحاولات المباشرة» للدول الغربية لـ«عرقلة تطوير» شركة غازبروم الوطنية التي تستهدفها عقوبات منذ عام.

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو في مناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الشركة «رغم المنافسة غير العادلة - بصراحة - والمحاولات المباشرة من الخارج لعرقلة تطويرها وكبحه، غازبروم تتقدّم نحو الأمام وتُطلق مشاريع جديدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

جاءت تصريحاته في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الغاز الروسي من وطأة العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت صادرات الغاز بنسبة 25,1% في العام 2022، بحسب أرقام رسمية، إذ خفض الاتحاد الأوروبي، الذي كان قبل الغزو أكبر زبون للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال العام الماضي.

الغاز الروسي يتدفق إلى آسيا
رغم أن الأوروبيين توقفوا فعليًا عن استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، يواصلون شراء الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل عن طريق البحر.

- %45.5 انخفاضا في صادرات الغاز الروسي لخارج الدول السوفياتية خلال 2022

في مواجهة سوق أوروبية مغلقة بالكامل تقريبًا أمامها، بدأت «غازبروم»، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب الغاز، تغييرًا استراتيجيًا في الأشهر الأخيرة، حيث أعادت توجيه جزء من صادراتها إلى آسيا حيث الطلب على الطاقة قوي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الإثنين أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب غاز «قوة سيبيريا» في الشرق الأقصى الروسي باتجاه الصين بلغت مستويات تاريخية.

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